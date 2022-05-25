Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

В ЕС обсуждают строительство нового газопровода, чтобы снизить зависимость от РФ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
газопровід
Фото: Depositphotos

Европейский Союз рассматривает возможность строительства газопровода из Испании в Италию в рамках плана REpowerEU. Он направлен на уменьшение газовой зависимости от Российской Федерации. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Стоимость строительства нового газопровода оценивается от €2,5 млрд до €3 млрд.

Ожидается, что он будет протяженностью 700 км и позволит соединить Пиренейский полуостров с Ливорно через Средиземное море.

Сейчас смотрят

Основным бенефициаром этого газопровода станет Италия, для которой это возможность продемонстрировать свой геополитический вес.

Испания имеет шесть заводов по регазификации сжиженного природного газа, но они не работают на полную мощность из-за того, что стране не нужно столько газа. А что касается транзита газа в Европу из Испании, то он ограничен из-за недостаточной мощности имеющихся газопроводов.

— Этот проект с Италией изменяет геополитическую ситуацию. Францию, которая никогда не хотела газового коридора с Испанией, можно обойти, и это может вынудить Елисейский дворец задуматься. У Испании теперь есть альтернатива, увидим, как будет развиваться ситуация, – говорится в публикации.

Официальный Мадрид также настаивает, чтобы европейский план предусматривал перезапуск проекта газопровода MidCat, который соединил бы газотранспортные системы Испании и Франции с перспективой на переориентацию на водород в будущем.

Читайте
Литва прекращает импорт российского газа, нефти и электричества

Источник: El Pais

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка