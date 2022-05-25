В ЕС обсуждают строительство нового газопровода, чтобы снизить зависимость от РФ

Май, 25 в 15:21

Европейский Союз рассматривает возможность строительства газопровода из Испании в Италию в рамках плана REpowerEU. Он направлен на уменьшение газовой зависимости от Российской Федерации. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Стоимость строительства нового газопровода оценивается от €2,5 млрд до €3 млрд.

Ожидается, что он будет протяженностью 700 км и позволит соединить Пиренейский полуостров с Ливорно через Средиземное море.

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Основным бенефициаром этого газопровода станет Италия, для которой это возможность продемонстрировать свой геополитический вес.

Испания имеет шесть заводов по регазификации сжиженного природного газа, но они не работают на полную мощность из-за того, что стране не нужно столько газа. А что касается транзита газа в Европу из Испании, то он ограничен из-за недостаточной мощности имеющихся газопроводов.

— Этот проект с Италией изменяет геополитическую ситуацию. Францию, которая никогда не хотела газового коридора с Испанией, можно обойти, и это может вынудить Елисейский дворец задуматься. У Испании теперь есть альтернатива, увидим, как будет развиваться ситуация, – говорится в публикации.

Официальный Мадрид также настаивает, чтобы европейский план предусматривал перезапуск проекта газопровода MidCat, который соединил бы газотранспортные системы Испании и Франции с перспективой на переориентацию на водород в будущем.

Источник: El Pais