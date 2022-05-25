Май, 25 в 17:16

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Украина должна победить в войне с РФ, а если Украина проиграет, то “следующей будет Словакия”. Об этом он сказал в ходе дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 25 мая.

— Если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия. Она (Украина, — Ред.) должна победить, – сказал Хегер другим лидерам ЕС и бизнеса.

Словацкий премьер подверг критике членов Европейского Союза за то, что они слишком сильно полагаются на российскую энергетику.

Он призвал лидеров “прекратить компромисс” со своими принципами в отношениях с Россией.

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— По сути мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с Путиным вызвал войну в Украине. Агрессивную войну, где люди гибнут. Украинцы проливают собственную кровь за наши ценности, так что нам этого не нужно, — сказал он.

Хегер также попросил ЕС сотрудничать с Украиной и западными Балканами, чтобы выработать “стандартизированные правила, чтобы они могли присоединиться к ЕС”.

Недавно премьер Нидерландов Марк Рютте высказал мнение, что Украина вряд ли быстро получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В украинском МИДе напомнили, что Украина сейчас защищает европейские ценности, мир и безопасность всей Европы ценой жизней украинцев. Поэтому ЕС должен продемонстрировать солидарность с нашим государством не только на словах, но и на деле.