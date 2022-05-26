С дальнейшим возвращением в Украину: Швейцария готовит арест активов соратника Януковича

Май, 25 в 23:09

В ближайшее время Швейцария арестует активы одного из ближайших соратников Виктора Януковича, так называемого “Юры Енакиевского” Юрия Иванющенко.

Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства, опубликованном 25 мая. Отмечается, что после конфискации активов скандального экс-регионала состоится процедура возврата этих средств в Украину.

— Министерство финансов теперь просит Федеральный административный суд Швейцарии одобрить конфискацию активов, чтобы их можно было вернуть Украине, — говорится в заявлении правительства.

По официальным данным, в Швейцарии Юрий Иванющенко хранил более 100 млн швейцарских франков (это примерно $104 млн).

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В то же время представители правительства страны подчеркнули, что этот шаг не связан с санкциями, которые Швейцария ввела после полномасштабного вторжения РФ.

Экс-нардеп от Партии регионов Юрий Иванющенко, известный как Юра Енакиевский, сбежал за границу осле Революции достоинства в 2014 году.

В Украине Иванющенко объявлен в розыск, его местонахождение неизвестно.

Источник: The Federal Council