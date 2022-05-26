Май, 26 в 19:47

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна не будет возвращать свои оккупированные Россией территории военным путем.

Выступая на площади Свободы в Тбилиси по случаю Дня независимости Грузии, Зурабишвили назвала подобные новости о таком ходе событий — “очередной российской дезинформацией”.

— Еще раз обращаюсь к вам, нашим гражданам в Абхазии и Цхинвали: подтверждаю, что Грузия войной и силой ничего не планирует против вас. Сегодня всем понятно, какая страна угрожает суверенитету, идентичности и жизни своих соседей. И это – не Грузия, – сказала она.

Жителям самопровозглашенных республик она предложила присоединиться к “единому европейскому будущему”.

Сейчас смотрят

— Предлагаем вам свободу, уважение и защиту вашего языка, идентичности, истории, культуры, — сказала Зурабишвили.

Президент отреагировала на планы оккупантов провести “референдум” по присоединению Южной Осетии к РФ, назвав его очередной российской провокацией и угрозой аннексии.

— Нельзя предположить, чтобы Россия совершила еще одну роковую ошибку и еще одно преступление, в который раз пренебрегла нормами и принципами международного права. Это не останется без ответа и вызовет ответную реакцию международного сообщества, – добавила Зурабишвили.

Главарь самопровозглашенной республики Южная Осетия назначил на 17 июля “референдум” о присоединении территории к России.

С начала XX века Южная Осетия является регионом компактного проживания осетин. Во времена оккупации Грузии СССР на ее территории находилась Южноосетинская автономная область, часть Грузинской ССР.

После оккупации российскими властями этого региона в 2008 году местные коллаборанты провозгласили образование “Республики Южная Осетия”. Большинство стран мира рассматривают Южную Осетию как часть Грузии, и только пять стран-членов ООН (в том числе Россия) признают ее независимым государством.

Фото: президент Грузии

Источник: Эхо Кавказа