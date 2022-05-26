Май, 26 в 17:45

Страна-агрессор Россия не одержит победу в полномасштабной войне против Украины. А условия возможного мирного соглашения не должны диктоваться Кремлем.

Об этом в четверг, 26 мая, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он сравнил полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины 24 февраля с “ударом молнии” для мирового сообщества.

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– Сверхгосударство, имеющее ядерное оружие, утверждает, что перекраивает границы. Путин хочет вернуться к миропорядку, где более сильные решают, что правильно, где свобода, суверенитет и самоопределение принадлежат не всем. Это империализм! Это попытка с помощью бомб вернуть нас к временам, когда война была привычным средством политики, а на нашем континенте и в мире отсутствовал стабильный миропорядок, — отметил Шольц.

Он добавил, что мир сейчас переживает поворотный момент и потрясение. На карту поставлена не только государственность Украины, но и вся система международного сотрудничества, установленная после двух разрушительных мировых войн.

– Цель совершенно очевидна: Путин не должен выиграть свою войну. И я уверен, что он ее не выиграет. Он уже сейчас провалил все свои стратегические цели, — подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц уточнил, что захват Россией всей территории Украины сегодня выглядит еще менее реалистичным, чем в начале войны, в частности, благодаря впечатляющей борьбе украинской армии и мирных украинцев. Шольц отметил, что Украина сейчас больше, чем когда-либо, делает акцент на своем европейском будущем. А развязанная РФ жестокая война сплотила украинцев как нацию как никогда раньше.

Шольц также рассказал, что Путин недооценил единство, с которым страны Большой семерки (G7), НАТО и Евросоюза отреагировали на агрессию РФ.

По мнению немецкого канцлера, только когда хозяин Кремля осознает, что не может сломить оборону Украины, он может пойти на мирные переговоры.

– Путин будет всерьез вести мирные переговоры только тогда, когда осознает, что не может сломить оборону Украины. Поэтому мы поддерживаем Украину. Эта поддержка тесно координируется с нашими партнерами и союзниками, – заявил Шольц.

Он уточнил, что при этом РФ не вправе диктовать условия мира.

– Важно дать понять Путину, что мира, продиктованного РФ, не будет. Украина на это не согласится, равно как и мы, — подчеркнул Шольц.

Недавно Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который касался войны в Украине. По его итогам Шольц рассказал, что хозяин Кремля не достиг ни одной из своих целей в полномасштабной войне против Украины, но позицию не изменил.

Шольц заверил, что Германия и дальше будет поддерживать Украину как в поставках вооружений, так и относительно антироссийских санкций.

Как известно, в конце апреля немецкий Бундестаг поддержал предоставление Украине тяжелого вооружения.

Источник: Федеральное правительство Германии, Deutsche Welle