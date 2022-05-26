Суд в Молдове отправил экс-президента Игоря Додона под домашний арест

Май, 26 в 17:48

Суд в Молдове направил бывшего президента страны Игоря Додона под домашний арест на 30 суток.

Генпрокуратура Молдовы ходатайствовала об аресте Додона на 30 суток.

Против экс-президента, известного своими пророссийскими взглядами, возбуждено уголовное дело по четырем статьям: кроме пассивной коррупции и госизмены, речь идет о незаконном обогащении и получении финансирования политической партии от преступной организации.

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Что касается Додона, то он назвал дело против него “политическим заказом” президента Майи Санду, а еще заявил, что якобы прокурорами, расследующими дело против него, “руководит американское посольство”.

24 мая Игорь Додон был задержан в Молдове по подозрению в коррупции. Временный исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу заявил, что Додона задержали на 72 часа.

Также задержали его зятя – Петра Меринеану, пытавшегося уничтожить улики.

В Генпрокуратуре Молдовы сообщили об обысках в 12 помещениях, принадлежащих Додону и его ближайшему окружению. Они также были проведены в офисе молдавско-российского делового союза, который экс-глава Молдовы создал и возглавил в феврале этого года.