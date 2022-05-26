Май, 26 в 20:52

На фоне полномасштабной войны в Украине власти Италии лишили почетных государственных наград премьер-министра страны-агрессора России Михаила Мишустина и еще троих российских чиновников.

Соответствующие указы подписал президент Италии Серджо Маттарелла. Речь идет о лишении звания кавалера Большого креста ордена Звезды Италии.

Премьер РФ Михаил Мишустин, а также министр промышленности и торговли Денис Мантуров лишены итальянской награды с формулировкой “за недостойность”. Они получили ее в 2020 году.

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– Этим указом лишены звания кавалера Большого креста ордена Звезды Италии за недостойность: Михаил Мишустин, глава правительства РФ, и Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ, — говорится в тексте документа.

Вторым указом итальянский лидер лишил госнаграды командора ордена Звезды Италии президента российского банка ВТБ Андрея Костина и замминистра промышленности Виктора Евтухова (также с формулировкой “за недостойность”).

Серджо Маттарелла подписал эти указы по представлению министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Это впервые с начала войны в Украине власти Италии лишили граждан РФ государственных знаков отличия.

Орден Звезды Италии – это одна из самых высоких государственных наград страны, основанная в 2011 году. Орденом отмечают проживающих за рубежом итальянцев и иностранцев за особые заслуги в развитии дружеских отношений и сотрудничества между Италией и другими государствами.

Награда присуждается президентом Италии по представлению главы МИД. Орден состоит из 5 классов, среди которых – кавалер Большого креста и командор.

В апреле премьер-министр Италии Марио Драги сообщал, что Владимир Путин не заинтересован в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также прекращении военных действий в Украине.

Драги также сообщил, что депутаты парламента Италии почти единогласно поддержали инициативу о поставках оружия в Украину и усилении санкций против России.

Источник: AFP, ANSA, Corriere della Sera