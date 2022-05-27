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Факты / Мир / Мировые новости

Как можно вести переговоры с крокодилом: Джонсон призывает поставить Украине больше РСЗО

Марта Бондаренко, редактор ленты
Борис Джонсон
Фото: Depositphotos

Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал к большей военной поддержке Украины, включая отправку передового оружия, например, реактивных систем залпового огня дальнего действия.

Об этом сообщает Bloomberg.

Джонсон выступает против идеи того, чтобы Зеленский заключил мирное соглашение с Путиным, которое может привести к тому, что Украина уступит территорию.

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— Как вы можете иметь дело с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу? — сказал Джонсон в интервью Bloomberg Television, когда его спросили о перспективе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер подчеркнул, что российскому президенту совершенно нельзя доверять.

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Президент Владимир Зеленский просит страны-партнеры поставить более тяжелые системы РСЗО, поскольку бои на Востоке и Юге страны ожесточаются.

Но эта просьба была встречена с некоторой осторожностью в отношении того, не приблизит ли она союзные страны к прямой конфронтации с Россией. Например, что если снаряды преднамеренно или случайно упадут на территории РФ.

— РСЗО позволит им защитить себя от очень жестокой российской артиллерии, и это то, к чему мир должен двигаться, — сказал Джонсон.

По его словам, российская армия продолжает прогрызать землю на Донбассе, добиваясь медленного, но ощутимого прогресса.

Ранее сообщалось, что Белый дом намерен одобрить поставку Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности, поскольку это является главным запросом Украины.

Источник: Bloomberg
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