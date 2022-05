Как можно вести переговоры с крокодилом: Джонсон призывает поставить Украине больше РСЗО

Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал к большей военной поддержке Украины, включая отправку передового оружия, например, реактивных систем залпового огня дальнего действия.

Об этом сообщает Bloomberg.

Джонсон выступает против идеи того, чтобы Зеленский заключил мирное соглашение с Путиным, которое может привести к тому, что Украина уступит территорию.

Премьер подчеркнул, что российскому президенту совершенно нельзя доверять.

Президент Владимир Зеленский просит страны-партнеры поставить более тяжелые системы РСЗО, поскольку бои на Востоке и Юге страны ожесточаются.

“How can you deal with a crocodile when it’s in the middle of eating your left leg?”

Prime Minister Boris Johnson is asked about negotiating with Vladimir Putin to end the war in Ukraine

— Bloomberg UK (@BloombergUK) May 27, 2022