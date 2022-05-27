Как можно вести переговоры с крокодилом: Джонсон призывает поставить Украине больше РСЗО

Май, 27 в 13:59

Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал к большей военной поддержке Украины, включая отправку передового оружия, например, реактивных систем залпового огня дальнего действия.

Об этом сообщает Bloomberg.

Джонсон выступает против идеи того, чтобы Зеленский заключил мирное соглашение с Путиным, которое может привести к тому, что Украина уступит территорию.

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— Как вы можете иметь дело с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу? — сказал Джонсон в интервью Bloomberg Television, когда его спросили о перспективе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер подчеркнул, что российскому президенту совершенно нельзя доверять.

Президент Владимир Зеленский просит страны-партнеры поставить более тяжелые системы РСЗО, поскольку бои на Востоке и Юге страны ожесточаются.

“How can you deal with a crocodile when it’s in the middle of eating your left leg?” Prime Minister Boris Johnson is asked about negotiating with Vladimir Putin to end the war in Ukraine More from @BloombergTV‘s exclusive interview: https://t.co/IuAypnJCA5 pic.twitter.com/nezMP46pPL — Bloomberg UK (@BloombergUK) May 27, 2022

Но эта просьба была встречена с некоторой осторожностью в отношении того, не приблизит ли она союзные страны к прямой конфронтации с Россией. Например, что если снаряды преднамеренно или случайно упадут на территории РФ.

— РСЗО позволит им защитить себя от очень жестокой российской артиллерии, и это то, к чему мир должен двигаться, — сказал Джонсон.

По его словам, российская армия продолжает прогрызать землю на Донбассе, добиваясь медленного, но ощутимого прогресса.

Ранее сообщалось, что Белый дом намерен одобрить поставку Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности, поскольку это является главным запросом Украины.