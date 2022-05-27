Финансы и цены на продукты в мире: лидеры ЕС соберутся на встречу из-за войны в Украине
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Лидеры Европейского Союза соберутся в Брюсселе для обсуждения войны в Украине.
Планируется, что встречи пройдут в понедельник и вторник, 30 и 31 мая.
Европейские лидеры обсудят финансовые потребности Украины в восстановлении и влиянии войны на энергоносители, мировые цены на продукты питания.
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Об этом рассказал президент Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении перед встречей.
Также к лидерам ЕС в понедельник присоединится президент Украины Владимир Зеленский, используя видеосвязь.