Канада работает над вопросом конфискации имущества россиян и передачи его Украине — посол

Май, 27 в 13:51

Канада работает над возможностями конфискации российского имущества в пользу Украины. Об этом в интервью Эспрессо заявила посол Канады в Украине Лариса Галадза.

Дипломат надеется, что Канада станет первой страной, которая примет такой законопроект и будет иметь возможность передавать конфискованное российское имущество Украине. И, таким образом, компенсировать ущерб, причиненный ей Российской Федерацией.

— Мы в этом вопросе в авангарде во всем мире. Конфискация имущества России или россиян очень сложный вопрос, но мы пытаемся выяснить все эти обстоятельства. Канадские эксперты совместно с украинскими работают над тем, как это сделать, — сказала Галадза.

В то же время она отметила, что не может сказать, как скоро Оттава примет такой закон.

Сейчас смотрят

— Думаю, что в парламенте будет сильная поддержка, как была поддержка в других ситуациях. Мы видим, как сильно и единогласно парламент Канады поддерживает любой вопрос по Украине. Несколько недель назад одобрили резолюцию о признании вторжения РФ в Украину геноцидом – то, что происходило в Буче, Ирпене, Бородянке – единогласно и быстро поддерживали эту резолюцию, — заявила Галадза.

20 мая Канада объявила о введении новых санкций против России в ответ на вторжение президента РФ Владимира Путина в Украину.

Новые меры вводят ограничения в отношении 14 физических лиц, включая российских олигархов, членов их семей и близких соратников путинского режима.