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Поддерживать Украину танками и самолетами абсолютно законно — Трасс

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Поддерживать Украину танками и самолетами абсолютно законно — Трасс
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что западные страны могут отправить в Украину танки и самолеты.

Об этом она сказала на пресс-конференции в пятницу, 27 мая, во время визита в Чехию.

— Мы очень четко отдаем себе отчет, что поддерживать Украину танками, самолетами вполне законно, и мы очень поддерживаем работу, которую Чехия провела по отправке танков в Украину, — сказала она.

Трасс добавила, что Чехия, как никто другой, знает об “опасности умиротворения и компромисса перед лицом агрессии”.

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— Нам нужно сделать так, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла, — подчеркнула глава МИД Британии.

Это произошло после заявления Бориса Джонсона агентству Bloomberg, что Запад должен прислать Украине больше наступательного вооружения, такого как реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели на значительно большей дистанции.

Ранее Джонсон заявил, что не видит возможности нормализации отношений цивилизованного мира с Путиным после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он добавил, что если начать снова договариваться с Кремлем, мир рискует повторить 2014 год, когда Россия аннексировала Крым.

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Источник: Independent
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