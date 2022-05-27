Поддерживать Украину танками и самолетами абсолютно законно — Трасс

Май, 27 в 20:46

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что западные страны могут отправить в Украину танки и самолеты.

Об этом она сказала на пресс-конференции в пятницу, 27 мая, во время визита в Чехию.

— Мы очень четко отдаем себе отчет, что поддерживать Украину танками, самолетами вполне законно, и мы очень поддерживаем работу, которую Чехия провела по отправке танков в Украину, — сказала она.

Трасс добавила, что Чехия, как никто другой, знает об “опасности умиротворения и компромисса перед лицом агрессии”.

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— Нам нужно сделать так, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла, — подчеркнула глава МИД Британии.

Foreign Secretary @TrussLiz speaks at a joint press conference with Foreign Minister @JanLipavsky in Prague: The Czech Republic knows the dangers of appeasement and compromise in the face of aggression. We need to make sure that Ukraine wins and that Russia withdraws pic.twitter.com/V8mQVJrhn1 — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) May 27, 2022

Это произошло после заявления Бориса Джонсона агентству Bloomberg, что Запад должен прислать Украине больше наступательного вооружения, такого как реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели на значительно большей дистанции.

Ранее Джонсон заявил, что не видит возможности нормализации отношений цивилизованного мира с Путиным после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он добавил, что если начать снова договариваться с Кремлем, мир рискует повторить 2014 год, когда Россия аннексировала Крым.