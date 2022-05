Поддерживать Украину танками и самолетами абсолютно законно — Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что западные страны могут отправить в Украину танки и самолеты.

Об этом она сказала на пресс-конференции в пятницу, 27 мая, во время визита в Чехию.

Трасс добавила, что Чехия, как никто другой, знает об “опасности умиротворения и компромисса перед лицом агрессии”.

Foreign Secretary @TrussLiz speaks at a joint press conference with Foreign Minister @JanLipavsky in Prague:

The Czech Republic knows the dangers of appeasement and compromise in the face of aggression. We need to make sure that Ukraine wins and that Russia withdraws pic.twitter.com/V8mQVJrhn1

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) May 27, 2022