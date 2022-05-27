США не планируют привлекать своих военных для вывоза зерна из Украины — Пентагон

Май, 27 в 11:22

США не намерены привлекать своих военных для вывоза зерна с территории Украины.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

По его словам, у американского правительства не было и нет никаких планов по организации вывоза зерна из Украины.

Сейчас смотрят

— Нет, у нас нет планов использовать вооруженные силы США или другие военные ресурсы Соединенных Штатов для помощи в перемещении зерна за пределы Украины, — сказал Кирби.

По его словам, то, что Россия держит в заложниках критически важные запасы продовольствия, говорит о том, что это еще одна часть жестокого способа ведения совершенно ничем не спровоцированной войны.

— Теперь они (россияне, — Ред.) используют экономические инструменты в качестве оружия, они превращают еду в оружие. Они превращают экономическую помощь в оружие, — отметил представитель Пентагона.

Но такое поведение Кремля на самом деле не удивительно, поскольку РФ использует в качестве оружия все остальное, включая ложь и дезинформацию.

Ранее в Кремле заявили, что готовы предоставить коридор для выхода из Украины судов с сельскохозяйственным продовольствием в обмен на отмену санкций и разминирование всех украинских портов.

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не снимут санкции с РФ как ответ на обещания по экспорту зерна из Украины.

Источник: US Department of Defense