Зерно, пленные и прямые переговоры с Зеленским: о чем Шольц и Макрон говорили с Путиным

Май, 28 в 18:21

Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонную беседу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Лидеры европейских стран призвали бункерного президента к прямым переговорам с Владимиром Зеленский.

Именно такой релиз опубликовало немецкое правительство.

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В целом, телефонный разговор продолжался около 80 минут.

Шольц и Макрон призвали российского президента к немедленному перемирию и выводу войск. Также они положительно оценили обращение с украинскими пленными.

— Президент Путин заверил, что хочет разрешить экспорт зерна из Украины, особенно по морю. Президент Путин пообещал, что открытие минного пояса, заложенного для защиты украинских портов, чтобы разрешить экспорт зерна морским транспортом, не будет использоваться Россией для наступательных действий, — говорится в релизе немецкого правительства.

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Однако Кремль опубликовал свою версию развития событий во время телефонного разговора. В целом, касательно зерна там написано то же самое.

Однако кем бы были пресс-секретари бункерного лидера, если бы не всунули в релиз немного своей пропаганды. Они пишут, что Путин заявил о налаживании “мирной жизни” в разрушенном и захваченном россиянами Мариуполе и других городах Донецкой и Луганской области. Стоит только догадываться об извращенном представлении о “мирной жизни» у Путина.