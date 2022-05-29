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Послы ЕС сегодня могут одобрить 6-й пакет санкций по предложению Франции

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Євросоюз
Фото: Depositphotos

В воскресенье, 29 мая, состоится встреча с участием послов Европейского Союза. Есть вероятность, что во время переговоров они согласуют шестой пакет санкций против России. Об этом сообщил в Twitter журналист Радио Свобода Рикард Юзвяк.

— Послы ЕС встретятся позже сегодня днем, чтобы, возможно, согласовать шестой пакет санкций в отношении России, включая компромиссное “нефтяное эмбарго”, которое включает только отгруженную нефть.

Издание Интерфакс-Украина сообщает, что Франция предложила в шестом пакете санкций запрет на доставляемую водными путями российскую нефть. Вероятно, это и будет одобрено.

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Запрет на доставляемую морским путем российскую нефть составляет 2/3 от всего импорта. Ожидается, что это предложение будет предметом обсуждения на неформальном заседании Комитета постоянных представителей до одобрения на формальном заседании, которое начнется в 16.00.

Если предложение будет утверждено, лидеры ЕС уже в понедельник на специальном саммите ЕС смогут утвердить шестой пакет санкций против России.

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