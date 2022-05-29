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Сербия договорилась о дешевом газе с Путиным на три года

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
лександар Вучич
Фото: Depositphotos

Сербия планирует подписать контракт сроком на три года с Россией на поставку газа.

Соответствующее решение было принято в ходе телефонного разговора сербского президента Александра Вучича с президентом РФ Владимиром Путиным.

По информации РТС, Вучич сообщил, что Сербия будет получать российский газ “по выгодной цене”.

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— Цена на газ будет 100% по нефтяной формуле, то есть от $310 до $408 за тысячу кубометров газа. То есть цена за 2,2 млрд. кубометров газа, убедительно лучшая цена в Европе. Вопрос цены на дополнительные 800 млн кубометров газа, потому что наше потребление выросло, – заявил Вучич.

Учитель рассказал, что объяснил Путину, что из-за промышленного прогресса Сербия нуждается в большем количестве газа.

По информации РТС, Вучич уже направил письмо директору Газпрома Алексею Миллеру, чтобы обсудить новые объемы газа.

Президент Сербии также сообщил, что говорил с Путиным о дальнейшем строительстве газового хранилища в Сербии.

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15 мая Вучич заявил, что Сербия не будет поддерживать санкции против РФ. После такого заявления вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что Сербия должна присоединиться к санкциям против России, если хочет вступить в ЕС.

Источник: РТС

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