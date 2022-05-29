Нужно было повесить трубку и ехать в Киев! В Эстонии раскритиковали Шольца и Макрона

Май, 29 в 17:32

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу не стоит разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным, а лучше съездить в Украину и помочь победить в войне с РФ.

Об этом в Facebook написал глава комиссии по международным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

— Невероятно, как нынешние лидеры Франции и Германии непроизвольно прокладывают путь для новых актов насилия со стороны России. 80-минутный телефонный разговор Макрона и Шольца с Путиным неизбежно заставляет перефразировать самого Макрона – разве это не смерть мозга? – написал он.

Михкельсон признает, что его слова в адрес союзников — “жесткие”, но подчеркивает, что “легитимация человека, начавшего войну, несет угрозу всему союзному пространству”.

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Политик не понимает, почему Париж и Берлин не извлекли уроки из недавнего прошлого, а также. почему ищут оправдания для затягивания военной помощи Украине и верят в обещания России, хотя Кремль ведет войну на уничтожение против европейского народа.

По словам Михкельсона, логичнее было бы помочь Украине выстоять и победить Россию. Он отметил, что если Макрона и Шольца беспокоит возможный продовольственный кризис из-за войны, то нужно создавать гуманитарный конвой для украинских судов с зерном.

— Макрону и Шольцу нужно было повесить трубку и срочно отправиться в Украину. Надеюсь, что странные действия Макрона и Шольца мотивированы не страхом потерять влияние в демократической Европе, в которую Украина, безусловно, войдет после победы в войне, а также Молдова, Грузия и Беларусь, которые освободятся от де-факто российской оккупации, — написал он.

По словам Михкельсона, Европа может хоть какое-то время побыть без экзистенциальной угрозы со стороны России, но для этого лидерские качества должны показать государственные деятели, отстаивающие демократические ценности и принципы.

Накануне Макрон и Шольц на протяжении 80 минут разговаривали с Путиным. Они уговаривали его вывести войска из Украины, разблокировать Черное море и пойти на переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: Marko Mihkelson

Фото: Marko Mihkelson