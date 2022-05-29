Май, 29 в 11:50

В порт Хельсинки (столица Финляндии) вошли четыре военных корабля стран НАТО. Они прибыли из США, Германии и Франции.

Американское и германское суда участвовали в военных учениях в Балтийском море.

В Военно-морских силах Финляндии считают, что интерес к их стране вырос. В частности, министр обороны страны Антти Кайкконен отметил, что визит этих судов согласовали еще до того, как Финляндия решила подавать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

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Но нахождение кораблей союзников в финских территориальных водах, по его словам, дает мощный сигнал.

— Новые учения являются частью подготовки к серому периоду и возможному срыву Россией подачи Финляндией заявки в НАТО и одобрения членства, – подчеркнул финский министр обороны.

27 мая Министерство обороны Финляндии сообщило, что страна увеличивает количество международных военных учений. На остальную половину 2022 года запланировали еще 20 различных учений, из которых 8 – новые.

Напомним, 18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на членство в НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал это решение историческим шагом.

Источник: Ylе