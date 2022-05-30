Украина ожидает семь шагов от стран НАТО после саммита в Мадриде — Стефанишина

Май, 29 в 22:30

Итогом саммита НАТО в Мадриде должны быть решительные шаги, которые усилят безопасность Украины и Североатлантического альянса. Демократический мир должен сделать все, чтобы остановить страну-агрессора Россию, и не имеет другого выбора.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на открытии весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Вильнюсе.

— Кто-то боится поражения России или просто не верит, что оно возможно. Но я прошу вас на минутку представить мир в случае поражения Украины. Мы, украинцы, хорошо знаем, как будет выглядеть победа России, потому что знаем, как выглядит сегодня российская оккупация. Сотни тысяч украинцев живут в страхе и терроре. С победой России не будет надежды на безопасную и свободную жизнь на европейском континенте. Правила будет определять сила, а не международное право, — подчеркнула Ольга Стефанишина.

По ее мнению, санкции против агрессора, наличие необходимого оружия и поддержка экономики нашего государства — ключ для победы Украины в полномасштабной войне, которую начала Российская Федерация. В то же время четкая перспектива членства Украины в Европейском Союзе — это необходимый шаг для повышения устойчивости страны и ее дальнейшего восстановления.

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– Необходимо немедленно разорвать цепь энергетической зависимости от России и обеспечить Украину всеми типами вооружения, которое позволит перейти от обороны к контрнаступлению, – убеждена она.

Вице-премьер призвала парламентариев государств-членов НАТО усилить давление на свои правительства для получения Украиной необходимой поддержки и дальнейшей изоляции России. Среди необходимых шагов:

торговое эмбарго на импорт российских энергоресурсов;

закрытие всех возможностей для обхода санкций против России;

направление замороженных финансовых ресурсов для компенсаций Украине;

отказ от расчетов в российских рублях;

отключение всех российских банков от международной межбанковской системы передачи информации и осуществление платежей Swift;

расширение индивидуальных санкций и визовых ограничений;

запрещение трансляции всех российских пропагандистских каналов.

Источник: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции