Май, 30 в 16:55

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину Североатлантический Альянс (НАТО) больше не ограничен прошлыми договоренностями с РФ по неразмещению сил в Восточной Европе.

Об этом рассказал заместитель генерального секретаря НАТО Джоанэ. Он отметил, что Альянс теперь не обязан воздерживаться от развертывания своих сил на территории стран Восточной Европы, поскольку Россия первой нарушила договоренности.

Мирча Джоанэ объяснил, что Москва сама “лишила всякого содержания” Основополагающий акт НАТО-РФ, принятый в 1997 году, когда совершила нападение на Украину и прекратила диалог с Альянсом.

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Этот документ был направлен на перезагрузку отношений между НАТО и РФ. Стороны задекларировали в нем намерение работать над “предотвращением любого потенциально угрожающего наращивания конвенционных сил в согласованных регионах Европы, включая Центральную и Восточную Европу”.

– Они (РФ, — Ред.) приняли решение, обязались не нападать на соседние государства, что они сейчас делают, а также иметь регулярные консультации с НАТО, чего они не делают. Поэтому я думаю, что этот учредительный акт не функционирует, по сути, из-за РФ, — подчеркнул Джоанэ.

Он добавил, что страна-агрессор Россия фактически отошла от договора 1997 года.

– Теперь у нас нет ограничений, чтобы иметь прочные позиции на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен Статьей 5 и нашими союзниками, — заявил Джоанэ.

В статье 5 Североатлантического договора говорится о принципе коллективной обороны: нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех остальных.

Заместитель генсека НАТО не конкретизировал планы по усилению восточного фланга. В то же время он отметил, что ожидает “мощного, гибкого и стабильного присутствия” там сил Альянса.

В 2017 году НАТО развернуло многонациональные тактические группы в странах Балтии и Польши. А после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Альянс усилил эти группы.

Страны Балтии призвали НАТО расширить присутствие войск союзников на их территории. Этот, а также другие вопросы будут обсуждены на встрече министров обороны стран-членов НАТО в середине июня.

Следует отметить, что после полномасштабного нападения РФ на Украину Финляндия и Швеция оформили заявки на членство в НАТО. Однако процесс их рассмотрения заблокировала Турция, выдвинув ряд требований.

На днях в порт Хельсинки (Финляндия) вошли четыре военных корабля стран НАТО из США, Германии и Франции.