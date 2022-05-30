В Лувре вандал запачкал тортом защитное стекло Джоконды Леонардо да Винчи

Май, 30 в 19:43

В Париже вандал запачкал тортом защитное стекло известной картины Леонардо да Винчи Джоконда, хранящейся в Лувре. Иностранные СМИ сообщают, что это сделал мужчина, переодетый в пожилую женщину.

Он приехал в музей на коляске, направился к работе итальянского художника и начал размазывать торт на защитном стекле Мона Лизы. После чего мужчина разбросал в зале розы.

Нарушителя задержала полиция. Когда мужчину выводили из музея, он призывал людей “подумать о Земле”. Иностранные издания предположили, что он мог говорить об очередной “акции в защиту природы”.

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В Лувре и местной полиции пока не комментировали этот инцидент. Один из очевидцев опубликовал пост в соцсетях, в котором рассказал, что произошло на территории музея.

Джоконда или Мона Лиза – это одна из самых известных в мире картин итальянского художника Леонардо да Винчи, неоднократно становившаяся объектом нападения вандалов. Картину уже обливали кислотой, в нее бросали камнем и повреждали красочный слой, после чего картину решили закрыть пуленепробиваемым стеклом.

Затем защитные стекла Джоконды пытались забрызгать краской из баллончика. А в 2009 году гражданка России запустила в картину чашку, объяснив свой поступок отказом в получении гражданства Франции.