Венгрия согласилась одобрить нефтяное эмбарго, но назвала новое условие

Май, 30 в 17:34

Венгрия поддержит эмбарго на российскую нефть, транспортируемую кораблями, но с исключениями для проходящей по трубопроводам нефти. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, общаясь с журналистами перед саммитом ЕС.

Еще одним условием одобрения эмбарго Орбан назвал получение Будапештом гарантий получения этой нефти даже в случае “несчастного случая” на трубопроводе.

— Исключение трубопроводов (из-под действия санкций, – Ред.) – это хороший подход, но нам нужна гарантия, что в случае несчастного случая на трубопроводе, идущем через Украину, мы сможем получить российскую нефть из других источников. Если мы получим такую ​​гарантию, будет хорошо, — заявил он.

По словам Орбана, Венгрия готова поддержать шестой пакет санкций, если он будет предусматривать “решение по поставкам энергоносителей в Венгрию и ее энергетическую безопасность”.

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— Пока нет никакого компромисса, никакой договоренности. Я только что получил текст (коммюнике саммита ЕС, — Ред.), здесь нет договоренности, — сказал Орбан.

Накануне сообщалось, что Франция предложила в шестом пакете санкций запрет на доставляемую водными путями российскую нефть.

Ранее вице-президент Европарламента Катарина Барли заявила, что вариант нефтяного эмбарго против России могут быть рассмотрены без участия Венгрии и вопреки ее протестам. По словам Барли, Виктор Орбан “водит ЕС за нос” и требует миллиарды за одобрение его страной нефтяного эмбарго.

Отказ официального Будапешта поддержать нефтяное эмбарго, Орбан объяснял потерей выхода к морю 100 лет назад после Трианонского мирного договора в 1920 году.