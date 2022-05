Накануне главы стран-членов Европейского Союза договорились о частичном запрете импорта нефти из Российской Федерации. Мировые лидеры заявляют, что одобряют нефтяное эмбарго как способ давления на страну-агрессора.

Факты ICTV собрали реакцию некоторых лидеров на это решение.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал, что приветствует решение лидеров Евросоюза относительно запрета на поставку российской нефти.

Our unity is our strength. #StopPutinsWar

Welcome decision of EU leaders #EUCO to ban Russian oil. A landmark decision to cripple Putin’s war machine.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Европейский Союз согласился на дальнейшие санкции против России — будет введено эмбарго на большую часть импорта российской нефти.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что европейцы в знак солидарности с украинским народом поддержали санкции против России.

Russia has chosen to continue its war in Ukraine. Tonight, as Europeans, united and in solidarity with the Ukrainian people, we are taking new decisive sanctions. We have decided to stop importing 90% of Russian oil by the end of 2022.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Европа очень быстро избавится от энергетической зависимости от России. Он также подчеркнул, что европейское сообщество полностью поддерживает Украину.

Tonight at #EUCO we agreed on the 6th package of sanctions against #Russia. European Union ???????? managed to stay united.

Step by step Europe will achieve full energy independence. Russia will end up completely isolated.

We stand strong on continuing our support to #Ukraine????????. pic.twitter.com/Ccgy8buID4

