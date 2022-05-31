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Эмбарго на газ обсуждаться не будет — канцлер Австрии о санкциях ЕС против РФ

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
канцлер Австрии Карл Нехаммер
Фото: Getty Images

В рамках следующего пакета санкций Евросоюза против России не будет осуждаться эмбарго на газ.

Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

— Уже вчера было ясно, я повторю и сегодня: эмбарго на газ обсуждаться не будет, — подчеркнул Карл Нехаммер.

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По его словам, канцлер Германии Олаф Шольц также дал ясно понять, что эмбарго газа не планируется.

— Российскую нефть гораздо легче компенсировать. Газ — это совсем другое. Поэтому газовое эмбарго не будет предметом следующего пакета санкций, — отметил канцлер Австрии.

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Источник: Reuters
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