Эмбарго на газ обсуждаться не будет — канцлер Австрии о санкциях ЕС против РФ
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В рамках следующего пакета санкций Евросоюза против России не будет осуждаться эмбарго на газ.
Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
— Уже вчера было ясно, я повторю и сегодня: эмбарго на газ обсуждаться не будет, — подчеркнул Карл Нехаммер.
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По его словам, канцлер Германии Олаф Шольц также дал ясно понять, что эмбарго газа не планируется.
— Российскую нефть гораздо легче компенсировать. Газ — это совсем другое. Поэтому газовое эмбарго не будет предметом следующего пакета санкций, — отметил канцлер Австрии.