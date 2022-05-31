Греция передаст Украине старое вооружение, чтобы взамен получить немецкие бронетранспортеры

Май, 31 в 18:47

Германия работает над соглашением, в рамках которого Греция передаст Украине старую военную технику. Взамен греки получат новые бронетранспортеры из Германии.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он вспомнил, что уже достигнута договоренность с Чешской Республикой. Также отметил, что договорился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о заключении аналогичного соглашения после саммита Европейского Союза.

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Шольц не уточнил, какую именно технику Греция передаст Украине, в каком количестве и какие именно бронетранспортеры получил Греция. Отметим, что на вооружении Германии сейчас находятся БМП Marder и Puma.

Подробностей канцлер не сообщил, но сказал, что соглашение будет доработано Министерствами обороны стран и может быть реализовано быстро.

Он также добавил, что разговаривал со своим польским коллегой о таких договоренностях.

Напомним, что Германия столкнулась с критикой за предполагаемое нежелание поставлять тяжелое вооружение Украине. Немецкое правительство обвинения отвергает.