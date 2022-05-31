Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Греция передаст Украине старое вооружение, чтобы взамен получить немецкие бронетранспортеры

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Германия работает над соглашением, в рамках которого Греция передаст Украине старую военную технику. Взамен греки получат новые бронетранспортеры из Германии.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он вспомнил, что уже достигнута договоренность с Чешской Республикой. Также отметил, что договорился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о заключении аналогичного соглашения после саммита Европейского Союза.

Сейчас смотрят

Шольц не уточнил, какую именно технику Греция передаст Украине, в каком количестве и какие именно бронетранспортеры получил Греция. Отметим, что на вооружении Германии сейчас находятся БМП Marder и Puma.

Подробностей канцлер не сообщил, но сказал, что соглашение будет доработано Министерствами обороны стран и может быть реализовано быстро.

Он также добавил, что разговаривал со своим польским коллегой о таких договоренностях.

Напомним, что Германия столкнулась с критикой за предполагаемое нежелание поставлять тяжелое вооружение Украине. Немецкое правительство обвинения отвергает.

Читайте
Украина получит от США РСЗО с ракетами, имеющими дальность полета более 64 км - WSJ

Источник: The Washington Post
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка