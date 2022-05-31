Индия увеличила закупку дешевой нефти из РФ до рекордных показателей

Май, 31 в 18:45

Индия увеличивает закупку дешевой российской нефти на фоне санкций Запада против Москвы. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ожидается, что поставка российской нефти в Индию достигнет 3,36 млн тонн в мае, согласно оценкам поставщика данных о финансовых рынках Refinitiv. Это почти в девять раз выше, чем средний месячный показатель 2021 года в 382 500 тонн.

В Refinitiv добавили, что всего с начала войны в Украине Индия получила 4,8 млн тонн российской нефти со скидкой. Нефть марки Urals из России сейчас торгуется примерно за $95 за баррель, тогда глобальная эталонная нефть марки Brent выше $119 за баррель.

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Одной из причин диспаритета цен называют то, что Запад избегает российской нефти. В понедельник ЕС согласился запретить 90% импорта российской нефти до конца года, а Европа является самым большим покупателем российской энергии. Ранее импорт российской нефти запретили США, Канада, Великобритания и Австралия.

Индия, импортирующая 80% своей нефти, обычно покупает лишь около 2-3% в России. Но учитывая рост цен на нефть в этом году, Нью-Дели постоянно увеличивал поступления из Москвы, пользуясь значительными скидками.

По данным Refinitiv, в апреле поток нефти из России в Индию вырос до 1,01 млн тонн с 430 тыс. тонн в марте.

Индия воздерживается от жесткой позиции по отношению к Москве из-за полномасштабного вторжения в Украину. Это объясняют тем, что РФ и Индия имеют долгую историю дружеских отношений, перекликающихся с эпохой существования СССР. Тогда это формирование помогло Индии выиграть войну с Пакистаном в 1971 году.

Индия – не единственный азиатский гигант, покупающий российскую нефть. Ожидается, что Китай, исторически — крупнейший покупатель российской нефти, также начнет закупаться дешевым топливом из РФ.