Индия увеличила закупку дешевой нефти из РФ до рекордных показателей
Индия увеличивает закупку дешевой российской нефти на фоне санкций Запада против Москвы. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ожидается, что поставка российской нефти в Индию достигнет 3,36 млн тонн в мае, согласно оценкам поставщика данных о финансовых рынках Refinitiv. Это почти в девять раз выше, чем средний месячный показатель 2021 года в 382 500 тонн.
В Refinitiv добавили, что всего с начала войны в Украине Индия получила 4,8 млн тонн российской нефти со скидкой. Нефть марки Urals из России сейчас торгуется примерно за $95 за баррель, тогда глобальная эталонная нефть марки Brent выше $119 за баррель.
Одной из причин диспаритета цен называют то, что Запад избегает российской нефти. В понедельник ЕС согласился запретить 90% импорта российской нефти до конца года, а Европа является самым большим покупателем российской энергии. Ранее импорт российской нефти запретили США, Канада, Великобритания и Австралия.
Индия, импортирующая 80% своей нефти, обычно покупает лишь около 2-3% в России. Но учитывая рост цен на нефть в этом году, Нью-Дели постоянно увеличивал поступления из Москвы, пользуясь значительными скидками.
По данным Refinitiv, в апреле поток нефти из России в Индию вырос до 1,01 млн тонн с 430 тыс. тонн в марте.
Индия воздерживается от жесткой позиции по отношению к Москве из-за полномасштабного вторжения в Украину. Это объясняют тем, что РФ и Индия имеют долгую историю дружеских отношений, перекликающихся с эпохой существования СССР. Тогда это формирование помогло Индии выиграть войну с Пакистаном в 1971 году.
Индия – не единственный азиатский гигант, покупающий российскую нефть. Ожидается, что Китай, исторически — крупнейший покупатель российской нефти, также начнет закупаться дешевым топливом из РФ.