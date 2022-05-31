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Канада ввела санкции против 22 россиян, среди которых Алина Кабаева

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Кабаєва санкції Канади
Фото: Unsplash

Канада ввела санкции против вероятной любовницы Владимира Путина Алины Кабаевой и еще 21 физического лица и четырех юридических лиц. Об этом сообщает сайт канадского правительства.

Также в санкционном списке оказались дочери основателя Альфа-банка Михаила Фридмана Лариса и Екатерина, семь членов правления ВТБ и трое бывших и один действующий член правления российского Сбербанка.

Под ограничения попали Россельхозбанк, Инвестторгбанк, а также управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и российская венчурная компания.

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Отмечается, что новые ограничения призваны оказать влияние на руководство России, чтобы заставить Москву завершить войну в Украине.

Санкции против Алины Кабаевой и других людей из близкого окружения Путина ранее ввела Великобритания.

Кроме Кабаевой, в санкционный список Британии попали еще 11 человек, в том числе бывшая жена и двоюродный брат Путина.

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Источник: Парламент Канады

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