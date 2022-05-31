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Путин отдал приказ захватить Луганщину до 1 июня, а Донетчину до 1 июля

Юля Захарченко, редактор ленты
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Путин отдал приказ захватить Луганщину до 1 июня, а Донетчину до 1 июля
Фото: Pixabay

Президент России Владимир Путин приказал российским военным выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Согласно планам Кремля, первой вражеские войска планируют захватить Луганщину.

Анонимные источники в спецслужбах сообщили украинскому телеканалу, что высшее военное руководство России поставило цель до 1 июня захватить всю территорию Луганской области. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российской армии удалось оккупировать около 95% территории региона.

Сейчас страна-агрессор сосредоточила все силы на захвате Северодонецка. Гайдай сообщил, что на территории города продолжаются уличные бои. Вчера российской армии удалось частично пройти в Северодонецк.

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Ситуация с Донецкой областью для военных в Российской Федерации намного сложнее. Военное руководство России намерено оккупировать весь регион до 1 июля.

Армия страны-агрессора совершает наступление и пытается захватить Запорожье. Президент России Владимир Путин недавно подписал указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ жителям Херсонской и Запорожской областей. Кремль стремится захватить как можно больше украинских территорий.

Источник: 24 канал
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