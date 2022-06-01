Май, 31 в 22:57

Брюссель готов предложить повышение тарифов на импорт российской нефти в качестве запасного варианта, если какие-либо страны-члены ЕС откажутся выполнять недавно объявленное эмбарго на сырую нефть.

Как пишет издание Financial Times со ссылкой на источник, на саммите 31 мая лидеры договорились ввести запрет на импорт российской нефти по морю, предоставив при этом временное исключение для российской нефти, поставляемой по трубопроводу, чтобы Венгрия не смогла заблокировать эмбарго.

Исключение из запрета, от которого выиграет Венгрия и другие государства-члены ЕС, не имеющие выхода к морю, не предусматривало каких-либо согласованных временных рамок, что вызвало вопросы о том, сможет ли Будапешт, в частности, продолжать использовать российскую нефть так долго, как ему захочется.

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Издание отмечает, что нефть из России, которая поставляется по трубопроводу Дружба в Венгрию, Словакию и Чехию, на 20% дешевле эталонной марки Brent.

Высокопоставленный чиновник Европейской комиссии заявил изданию, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не согласится на дату прекращения поставок, Брюссель может предложить ввести тарифы на нефть. Это сделает российскую нефть менее конкурентоспособной, потенциально вынуждая Москву снижать цены на свою нефть или заставляя Венгрию и другие страны платить больше.

Для введения тарифов на российскую нефть потребуется квалифицированное большинство голосов 27 стран-членов ЕС, а не единогласие, необходимое для обычных санкций, поэтому Виктор Орбан не сможет наложить вето. Однако некоторые государства-члены рассматривают этот шаг как последнее средство, если переговоры с Венгрией о сроках окончания санкций не принесут результатов, и он может вызвать ожесточенные дебаты на уровне лидеров ЕС.

Лидеры ЕС, включая премьер-министра Венгрии, договорились 30 мая “как можно скорее вернуться к вопросу о временном исключении для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу”.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, заявила вечером 30 мая, что существуют способы вернуться к этой теме, а также способы “ускорить эту процедуру”, не сообщив подробностей.

Один из важнейших вопросов заключается в том, будут ли Венгрии предоставлены дополнительные деньги ЕС для стимулирования инвестиций, чтобы отучить ее от российской нефти.

Урсула фон дер Ляйен также ранее говорила, что Хорватия готова расширить Адриатический трубопровод, который проходит из Адриатического моря в соседние государства, чтобы заменить российскую нефть, поступающую в Венгрию и другие страны, не имеющие выхода к морю, по южной ветке трубопровода Дружба.

— Предпочтительным вариантом является запрет на импорт, — сказал высокопоставленный сотрудник Еврокомиссии.

Однако тарифы являются альтернативной возможностью, которую в ЕС могут рассмотреть, добавила он.

Позиция Виктора Орбана кажется более слабой, сказал чиновник.

— Я не так беспокоюсь, что мы не найдем окончательного решения, — говорится в сообщении.

Брюссель ранее обсуждал более длительные переходные периоды для государств-членов, не имеющих выхода к морю, продлевая срок прекращения поставок нефти до 2024 года для некоторых стран, и эти варианты все еще рассматриваются, добавил чиновник.

— Мы согласились на довольно длительные переходные периоды для Венгрии и Словакии и по-прежнему готовы пойти на эти более длительные периоды сворачивания, — объяснил источник издания в ЕС.

Чиновник добавил, что переговоры о возможных тарифах могут быть начаты, если “у нас возникнет ощущение, что (Венгрия, — Ред.) просто выигрывает время”.

Риск разрешения бессрочного изъятия нефти, поставляемой по трубопроводам, заключается в том, что это приведет к искажению единого рынка, поскольку некоторые страны будут пользоваться более дешевыми поставками нефти.

Нефтеперерабатывающие заводы, подключенные к трубопроводу Дружба, имеют преимущество, поскольку цены на российскую нефть упали с тех пор, как европейские трейдеры стали избегать нефти России после вторжения Владимира Путина в Украину. Комиссия оценивает стоимость переоборудования венгерских НПЗ для переработки нероссийской нефти, которая более легкая, примерно в €500-700 млн.

Морская российская нефть марки Urals продается по цене около $ 93 за баррель по сравнению с $ 120 за баррель за нефть марки Brent. Хотя российская нефть, поставляемая по трубопроводу Дружба, может не иметь полной скидки на морские грузы, в зависимости от структуры контрактов, венгерская компания MOL заявила, что с марта она получила “стремительно растущую” прибыль для своих нефтеперерабатывающих заводов.

Несмотря на исключение Венгрии и других государств, не имеющих выхода к морю, Германия и Польша добровольно обязались постепенно прекратить импорт российской нефти по северной ветке трубопровода.

По словам официальных лиц, включая Урсулу фон дер Ляйен, с учетом этих обязательств запрет на поставки нефти в ЕС к концу года будет распространяться на 90% российской нефти. Предложение Германии было расценено в Брюсселе как прокладывающее путь к широкомасштабному запрету на импорт, который охватит подавляющее большинство поставок российской нефти в Европу.