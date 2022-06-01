Май, 31 в 21:00

Базовая цена на электроэнергию в Европе подскочила до нового максимума, поскольку Россия сократила поставки газа, а ЕС ввел санкции против Москвы.

Как пишет Business Insider, 31 мая базовая цена на электроэнергию в Европе достигла самого высокого уровня с начала 2022 года, поскольку Европейский Союз ввел санкции против российского угля, а Москва сократила поставки природного газа.

Издание Bloomberg отмечает рост цен на немецкую электроэнергию на следующий год, которая подорожала на 2,6% до €240 за мегаватт-час, что стало самой высокой ценой за всю историю контракта на 2023 год на бирже EEX.

Сейчас смотрят

В то же время рынки прицениваются к прекращению поставок газа из России, которая перекрывает поставки клиентам, отказывающимся от ее требования проводить сделки исключительно в рублях.

Ранее российская энергетическая компания Газпром перекрыла вентиль Нидерландам после того, как голландцы заявили, что не будут платить за энергоноситель рублями. Кремль также перекрыл поставки в Болгарию, Польшу и Финляндию, и ожидается, что их будет еще больше.

Между тем, в августе должен вступить в силу запрет ЕС на российский уголь, еще один ключевой источник выработки электроэнергии.

В то же время Европа пытается нарастить запасы энергоносителей, чтобы подготовиться к потенциально суровой зиме, поскольку энергетический кризис усугубляется. Bloomberg отмечает, что запасы энергии в хранилищах ЕС заполнены на 46%, что также является высоким показателем 2022 года.

Россия столкнулась с усилением давления на свой энергетический сектор после вторжения в Украину. США запретили поставки российской нефти, а ЕС во вторник заявил, что последует их примеру и частично прекратит импорт российской нефти к концу 2022 года.