Встреча в Брюсселе завершилась прорывом: СМИ о шестом пакете санкций ЕС против РФ

Май, 31 в 20:04

Поздним вечером в понедельник, 30 мая, лидеры ЕС таки достигли согласия насчет эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций против России из-за полномасштабного вторжения ее войск на территорию Украины.

Было решено запретить более 2/3 импорта нефти из РФ морским путем, отрезая “огромный источник финансирования ее военной машины”. Другие ограничения в шестом пакете предполагают: отключение Сбербанка от SWIFT, блокирование трансляции трех кремлевских каналов в ЕС и расширение списка подсанкционных лиц.

Мировые СМИ обсуждают введение европейского эмбарго на импорт российской нефти. Факты ICTV рассказывают, как описывают в мире это решение ЕС по поводу страны-агрессора.

Сейчас смотрят

Журналистка газеты The New York Times Моника Проньчук называет встречу в Брюсселе, которая завершилась одобрением эмбарго, “прорывом в новом пакете санкций”. Она приводит слова президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая подчеркнула, что это также “четкий ответ России” на ее решение прервать поставки энергетики в пять стран-членов ЕС.

Другие журналисты NYT отмечают, что эмбарго на российскую нефть — еще не конец, ведь лидеры ЕС “намерены искать дальнейшие способы усилить экономическое давление в отношении Кремля”, а также поддержать экономику Украины, пострадавшую из-за российского вторжения.

Акцентируется также внимание на словах фон дер Ляйен, которая отметила важность мониторинга средств, которые готовятся передать Украине. Сообщалось, что ЕС собирает пакет поддержки для восстановления, который составит $9,7 млрд и будет предоставлен только в течение 2022 года.

Еще одна американская газета The Washington Post пишет, что страны ЕС наконец-то достигли соглашения об отказе от российской нефти, что является их “значимой попыткой ударить по российской экономике из-за войны в Украине”.

Но отмечают, что давление на РФ будет смягчено относительно трубопроводной нефти для уступок странам, которые не имеют выхода к морю, как Венгрия.

Издание Business Insider отмечает, что эмбарго на российскую нефть предполагает компромисс для Венгрии, Чехии и Словакии, не имеющих выхода к морю. Эти страны продолжат получать российскую нефть по трубопроводу.

Там подчеркивают, что такое решение было необходимо, чтобы достичь компромисса с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который имеет тесные связи с Путиным. Также отмечается, что не существует никаких ограничений по времени, в течение которого эти три страны смогут получать нефть по трубопроводу из РФ.

Читайте Индия увеличила закупку дешевой нефти из РФ до рекордных показателей

В то же время издание Politico со ссылкой на заявления Шарля Мишеля, Урсулы фон дер Ляйен и лидеров некоторых стран ЕС пишет, что вопрос по этим трем странам и поставкам им российской нефти по трубопроводу снова будет рассмотрен “как можно быстрее”.

По данным Politico, Германия и Польша также получают часть нефти из России по нефтепроводу, но договорились вообще прекратить покупать российскую нефть до конца года. Это означает, что северный участок магистрального трубопровода из России будет отрезан, хотя он все равно будет проходить через его южную часть, отмечает Politico.