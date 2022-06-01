Июнь, 01 в 20:59

В военном киберкомандовании США признали, что американские военные хакеры проводят наступательные операции в поддержку Украины.

Об этом в интервью Sky News сообщил глава Киберкомандования США, генерал Пол Накасоне.

Генерал, который также является директором Агентства национальной безопасности (АНБ), сказал изданию, что он “каждый день” обеспокоен риском российских кибератак на США, и заявил, что передовые действия являются эффективным способом защиты как Америки, так и союзников.

Сейчас смотрят

Генерал Накасоне впервые подтвердил, что США проводят наступательные хакерские операции в поддержку Украины в ответ на российское вторжение.

— Мы провели ряд операций по всему спектру: наступательные, оборонительные и информационные операции, — сказал он.

Генерал Накасоне не стал подробно описывать эти меры, но объяснил, что они были законными, проводились при полном гражданском надзоре за военными и в рамках политики, определяемой Министерством обороны.

— Моя работа заключается в том, чтобы предоставить ряд вариантов министру обороны и президенту, и именно этим я и занимаюсь, — сказал он.

Пол Накасоне отметил, что в отличие от России, которая проводит информационные операции, начиная со лжи, США стремятся стратегически говорить правду.

— Классический пример — 2020 год, когда мы увидели ряд различных прокси, в данном случае “фермы троллей”, которые начали развиваться в Африке, — сказал он.

Киберкомандование и АНБ поделились этой информацией с ФБР, а также с американским телеканалом CNN.

Это стратегическое раскрытие развивается с 2018 года, добавил генерал Накасоне, и оно легло в основу реакции Запада на вторжение России в Украину.

Генерал Накасоне не согласился с мнением комментаторов, которые считают, что кибернетические аспекты нападения России на Украину были преувеличены, и похвалил украинское правительство и защитников за их стойкость.

— Если бы вы спросили украинцев, они бы не сказали, что это было раздуто, — сказал он.

Он также отметил российские атаки на украинские спутниковые системы и правительственные органы.

— Это та часть, которая, как мне кажется, иногда упускается общественностью. Они не то чтобы не были очень заняты, они были невероятно заняты. И я думаю, что их стойкость — это, возможно, та история, которая больше всего интригует всех нас, — сказал генерал.

Пол Накасоне также выразил обеспокоенность из-за киберугроз для США, исходящих со стороны Российской Федерации.