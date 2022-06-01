Июнь, 01 в 16:47

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия до сих пор не выполнили требования Турции, а Анкара не получила конкретных предложений от обеих стран по поводу своих беспокойств.

Эрдоган заявил, что НАТО – блок безопасности, а не Альянс для поддержки террористических групп. Здесь имеются в виду прежде всего претензии Турции к представителям Рабочей партии Курдистана — курдской левой политической организации, действующей в подполье и стремящейся достичь политической автономии для населенных курдами регионов Турции и соседнего Ирака.

Выступая на заседании парламентской группы правящей Партии справедливости и развития в среду, 1 июня Эрдоган сказал, что такие страны, как Швеция и Финляндия, пытаются манипулировать восприятием, “меняя написание РПК” и “создавая ребрендинг террористам”. Президент Турции подчеркнул, что таким образом Швеция и Финляндия “лишь обманывают себя”.

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Он также подверг критике Швецию за то, что она показала интервью с Салихом Муслимом, лидером сирийского отделения РПК, в день, когда шведская и финская делегации приехали в Анкару, чтобы обсудить свое членство в НАТО.

— Как Турция может одобрить заявки Швеции и Финляндии в НАТО, учитывая, что члены террористической организации свободно бродят, проводят там митинги? – сказал Эрдоган, добавив, что обе страны еще не дали конкретного ответа на ожидания Турции.

Турция выразила обеспокоенность по поводу поддержки шведскими и финскими странами террористических групп во время встречи турецких официальных лиц на прошлой неделе.

В мае Финляндия и Швеция официально подали заявку на вступление в НАТО. Они надеялись, что это будет быстрый процесс вступления. Но Турция выступила против членства Швеции и Финляндии на том основании, что они поддерживают группы, считаемые террористами.

Турция, США, ЕС, Австралия и Канада объявили РПК террористической организацией. Анкара требует соответствующего признания Швеции и Финляндии. В Турции подчеркивают, что Швеция поддерживает членов РПК и гарантирует им безопасность, даже отказывается выдавать Турции людей, экстрадиции которых и требует уже пять лет.

В то же время Турция требует выдать ей не только представителей РПК, но и участники Сил народной самообороны (YPG), которые воевали на севере Сирии с боевиками ИГИЛ и тоже поддерживают независимые идеи курдов. А еще — последователей Фетуллы Гюлена, которого власти Турции считают организатором неудачного военного переворота 2016 года.

Источник: Daily Sabah