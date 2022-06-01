Украина не будет использовать против России дальнобойное оружие, предоставленное США — Зеленский

Июнь, 01 в 14:12

Украина не имеет планов использовать для нанесения ударов по территории страны-агрессора Российской Федерации дальнобойное оружие, предоставленное Соединенными Штатами Америки. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства опроверг мнение, что Украина якобы планирует напасть на Россию после того, как она совершила полномасштабное вторжение на территорию нашей страны. По его словам, наше государство не будет вести войну на территории РФ.

— Некоторые люди в США считают, и люди в Белом доме обсуждают, что мы можем использовать (американское оружие, — Ред.) для нападения на Россию. Мы не планируем нападать на Россию, – убежден Зеленский.

Президент отметил, что полномасштабная война длится на территории Украины. Государство намерено освободить от оккупанта украинские города – для этого необходимо соответствующее вооружение.

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– Война происходит на нашей территории. Они пришли в нашу страну. Мы хотим разблокировать наши города. Для этого нам нужно вооружение, которое может бить на расстоянии до 100 км, — считает президент Украины.

Президент США Джо Байден рассказал, что Америка намерена предоставить Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы. Администрация Белого дома объявила детали нового пакета безопасности на $700 млн, охватывающего ракетные системы с большей дальностью действия.

Источник: Newsmax