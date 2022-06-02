Июнь, 02 в 1:31

Греция передаст Украине сотню советских бронетранспортеров БМП-1А1, почти 30 лет назад Афинам продала Германия. Греции вместо этих БМП будут переданы современные Marder, о поставках которых ранее договорились Украина и Германия.

Об этом пишут два немецких издания Die Welt и Bild.

— В 1994 году ФРГ передала Греции сотни бронетранспортеров БМП-1А1 из запасов времен ГДР. Теперь старенькие машины с яркой историей должны помогать Украине в войне с наступающей Россией. В ходе так называемого кругового обмена Германия договорилась с Грецией, что боевые машины пехоты из бывших запасов Национальной народной армии (ННА) будут доставлены через Афины в Украину. По данным Минобороны Греции, Афины взамен получат “столько же” БМП Marder, — пишет издание.

Советские бронемашины 1А1 основаны на конструкции 1960-х годов, однако ВСУ могут использовать их без особой подготовки, отмечает Die Welt.

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Издание отмечает, что около 30 лет назад ФРГ продала Греции чуть более 500 таких БМП. Часть из них перепродали, а часть — уничтожили. Так, по предварительным оценкам, на вооружении ФРГ осталось около сотни БМП-1, когда СМИ в Греции пишут о максимум 200 бронемашинах.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц и глава греческого правительства Кириакос Мицотакис договорились об обмене, в рамках которого и будет произведен данный круговой обмен.

Однако издание Bild отмечает, что компания Rheinmetall ранее подала заявку на экспорт в Украину в Федеральный совет безопасности еще 22 апреля.

— С сегодняшней сделкой по Marder для Украины, наконец, закончены обсуждения, — сказал источник издания в Бундескабинете.

Он добавил, что канцлер Шольц хотел “положить конец утомительным спорам о бронетранспортерах”. По его словам, это является причиной, почему ФРГ передаст все еще функционирующие Marder. Таким образом они больше не будут доступны для Украины.

О желании Киева получить указанное современное оружие, а не только советские бронемашины, пишет и Die Welt.

— Пока еще окончательно не понятно, о каком именно количестве единиц идет речь и как будет выглядеть бизнес-модель с производителем Marder компанией Rheinmetall. Руководитель Rheinmetall Армин Паппергер уже заявил 10 мая, что в течение трех недель он будет в состоянии поставить по крайней мере первые образцы из общего количества около 100 Marder со склада оружейной компании и что кроме Украины есть и другие заинтересованные стороны. Для немецкой оружейной промышленности назревает историческая сделка по обмену оружием, если бывшие страны Восточного блока теперь будут поставлять бывшее советское оружие Украине, а взамен получат западное вооружение. Более того, Киев также хочет получить современное западное оружие, — пишет издание.

Bild отмечает, что советские БМП- 1А1 не использовались годами, некоторые из них были перепроданы из Греции в Ирак и Египет или используются в качестве учебных мишеней в военных маневрах.

Ранее канцлер ФРГ объявил о передаче Украине систем ПВО Iris-T, однако позднее глава МИД Германии Анналена Бербок уточнила, что на поставки ППО уйдут месяцы.

Источники: Die Welt, Bild