Июнь, 03 в 1:32

Президент Российской Федерации Владимир Путин в течение апреля прошел терапевтический курс от онкологического заболевания на поздней стадии. Кроме того, на него было совершено покушение.

Об этом пишет издание NewsWeek со ссылкой на данные трех руководителей американской разведки.

Разведчики, на которые ссылается издание, и которые являются представителями трех отдельных разведывательных служб, обеспокоены тем, что Владимир Путин становится все более параноидальным, когда речь идет об удержании власти.

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Такое состояние президента РФ лишь усложняет развитие событий в Украине, впрочем, по словам специалистов, это является одним из факторов, что делает перспективы ядерной войны менее вероятными.

Newsweek приводит заявления разведчиков, которые пожаловались, что изоляция президента России Путина не способствует нормальной разведывательной работе спецслужб, а также почти скрывает данные о возможных изменениях стратегии у Кремля.

— Путин наверняка болен… Собирается ли он скоро умереть — это только предположение… Он (Владимир Путин, — Ред.) по-прежнему представляет опасность, поэтому, если он действительно умрет, нас будет ждать хаос. Надо сосредоточиться на этом. Будьте готовы, – сообщил изданию источник из офиса Директора национальной разведки.

Издание приводит жалобу одного из разведчиков, говорящего, что почти потеряло связь с источниками в Кремле.

— Один из источников нашей лучшей разведывательной информации, заключающийся в контактах с посторонними лицами, в значительной степени иссяк в результате войны в Украине, — говорит высокопоставленный сотрудник ЦРУ.

Он добавляет, что у Путина было достаточно мало встреч с иностранными лидерами, что отсекает возможность получения информации, которую иногда можно получить при личных встречах.

– Изоляция Путина таким образом повысила уровень спекуляций, – добавил он.

Отставной командир ВВС США предостерег, что следует отличать желаемое и действительное.

– Мы должны помнить о принятии желаемого за действительное. Мы усвоили – или не усвоили – этот урок на горьком опыте с Усамой бен Ладеном и Саддамом Хусейном, – сказал он.

Говоря об арабских диктаторах, он намекнул на данные разведки США, считавшей, что Саддам Хусейн имел серьезные психические расстройства, а Усама бен Ладен умирал от болезни почек.

— Болен ли Путин? Безусловно. Но мы не должны разрешать ожиданию его смерти управлять активными действиями с нашей стороны. Вакуум власти после Путина может быть очень опасным для мира, – сказал он.

Источники издания также утверждают, что в марте на жизнь Владимира Путина было совершено покушение, но не приводят никаких подробностей об этих событиях.

В то же время один из старших офицеров разведки считает, что власть президента РФ значительно ослабла.

— Хватка Путина остается крепкой, но уже не абсолютной… За все время его правления внутри Кремля никогда не было такой интенсивной борьбы, все чувствуют, что конец близок, — добавил один из старших офицеров разведки.

Сообщения о заболевании президента России ранее публиковали и российские СМИ. Так, российское медиа Проект опубликовало расследование, в котором говорится о взаимодействии Владимира Путина с врачами, а точнее – с онкологами.

Позже об онкологической болезни Владимира Путина рассказывал режиссер Оливер Стоун, который имел тесную связь в течение длительного времени, когда снимал о нем многосерийное интервью.