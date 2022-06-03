Июнь, 03 в 6:26

Около 20 млн тонн зерна и семян подсолнечника из Украины и России будут доставлены на мировые рынки благодаря механизму командного центра, который планируется создать в Стамбуле.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Отмечается, что благодаря дипломатическим усилиям Турции по обеспечению мира с начала российско-украинской войны под эгидой ООН была подготовлена ​​дорожная карта для решения глобального продовольственного кризиса.

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Детали дорожной карты будут обсуждаться в ближайшие дни на встрече с участием представителей Украины, Турции, России и ООН.

На четырехсторонней встрече будут рассматриваться такие вопросы, как маршрут, страхование и безопасность судов и особенно разминирование в регионе на море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить войну в Украине и региональные проблемы.

В разговоре с Зеленским Эрдоган подчеркнул, что Турция особое внимание уделяет созданию безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции морем.

Дипломатические источники сообщили, что Путин и Зеленский положительно отозвались о создании “зернового коридора”.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Саудовскую Аравию заявил, что они договорились с Эрдоганом о разминировании украинских портов.

Накануне спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, при каких условиях Украина разминирует свои порты.

Источник: Anadolu