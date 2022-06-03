Июнь, 03 в 13:51

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что решение стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти поможет Евросоюзу избавиться от зависимости от РФ.

Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила во время визита в Польшу.

По ее словам, очень важно странам европейского блока перейти к другим поставщикам.

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– И первое важное условие – это диверсификация от России к другим поставщикам. Я приветствую сегодняшнее заявление ОПЕК об увеличении поставок нефти. Потому что так нам легче приступить к сворачиванию и избавлению от российской нефти и перемещаться в другие регионы мира для получения необходимой нефти, — сказала глава Еврокомиссии.

Напомним, что министры ОПЕК+ договорились увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, они перенесли свои планы с сентября.

Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. баррелей в сутки.

Британское издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно упадет под тяжестью санкций.

Напомним, что лидеры стран-членов Европейского Союза договорились о частичном запрете импорта нефти из РФ и выделении Украине еще 9 млрд евро макро-финансовой помощи.