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НАТО проведет военно-морские учения Baltops-22 с участием 16 стран

Юля Захарченко, редактор ленты
прапори НАТО
Фото: Depositphotos

Масштабные ежегодные международные военные учения НАТО Baltops-22 с участием 16 стран состоятся в регионе Балтийского моря с 5 до 17 июня.

По данным Министерства обороны США, в течение середины июня более 40 кораблей, 60 самолетов и более 4 тыс. военнослужащих из 18 стран-участниц примут участие в военных учениях в Балтийском море.

Военные отработают противовоздушную и противолодочную оборону, десантные операции, запрещение доступа на море и противоминные операции.

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Среди стран-участниц: Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция, Великобритания, США, а также партнеры Североатлантического Альянса — Швеция и Финляндия.

Военные учения начнутся в Стокгольме, после чего военные проведут маневры в водах Балтийского моря и воздушном пространстве региона. Завершатся учения Baltops-22 в Германии.

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