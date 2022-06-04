Июнь, 04 в 19:31

В Варшаве прошла акция под посольством Венгрии, блокирующей санкции ЕС против России, выступая против эмбарго на нефть.

Украинцы высказались против функционирования трубопровода Дружба.

Дружба – самый большой в мире нефтепровод. Трубопровод призван транспортировать российскую нефть в страны Центральной и Восточной Европы.

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Активисты против политики главы венгерского правительства Виктора Орбана, а акцию проводили под лозунгом Дружба — это самый кровавый трубопровод в Европе.

Митингующие устроили перфоманс, во время которого из импровизированного трубопровода текла кровь украинцев. А ведь именно на костях украинцев Венгрия пытается залатать свои энергетические проблемы.

Отношение Венгрии к войне в Украине

Между Украиной и Венгрией еще до полномасштабного вторжения РФ отношения были напряженными. В частности, из-за пророссийских властей в Венгрии. Также венграм не давал покоя языковой закон в Украине. На дипломатическом уровне это вызвало беспокойство с определенной регулярностью.

Более того, глава венгерского правительства Виктор Орбан – давний приятель Путина. Орбан воздерживается от какой-либо критики инициатора войны. Венгрия – это единственная страна Европы, которая категорически против предоставления оружия Украине. Они даже не разрешают доставлять его по территории своей страны.

Также Орбан, после полномасштабного вторжения, выступает против ряда санкций против РФ. В частности, речь идет об эмбарго на нефть и газ. Кроме того, им почему-то не нравятся санкции против патриарха Кирилла.

Со своей стороны Украина расценивает шаги Венгрии как недружественные, которые демонстрируют нежелание этой страны помогать в борьбе против российской агрессии.