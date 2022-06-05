Июнь, 05 в 17:28

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заверяет, что “мировая хлебная война” уже началась из-за блокады зерна в Украине.

Об этом пишет издание агентство ANSA.

По мнению министра, нехватка зерна означает риск возникновения новых военных конфликтов в Африке.

Сейчас смотрят

— Глобальная хлебная война уже идет, и мы должны ее остановить. Мы рискуем политической нестабильностью в Африке, распространением террористических организаций, переворотов, — сказал Ди Майо.

Издание отмечает, что до широкомасштабной войны Украина была одним из ведущих мировых экспортеров зерна и сельскохозяйственных удобрений. Украинское зерно поставлялось в такие регионі, как Ближний Восток и Северная Африка.

— Президент России Владимир Путин должен как можно скорее заключить мирное соглашение, включая соглашение относительно поставок зерна, а также соглашение о перемирии, которое позволит эвакуировать женщин, мирных жителей и детей, которые находятся под российскими бомбами на востоке Украины уже более 100 дней, — добавил итальянский министр.

По словам, Ди Майо сейчас 30 млн тонн зерна заблокированы в украинских портах российскими военными кораблями. Это зерно необходимо разблокировать, потому что есть риск новых войн в Африке.

Ранее сообщалось, что около 20 млн тонн зерна и семян подсолнечника из Украины и России будут доставлены на мировые рынки благодаря механизму командного центра, который планируется создать в Стамбуле.

Президент РФ Владимир Путин предложил вывозить украинское зерно через оккупированные порты.