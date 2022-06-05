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Факты / Мир / Мировые новости

Подоляк: Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные пряники России

Юля Захарченко, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Венгрия сознательно блокирует любые реакции на зверства российской армии, когда весь мир помогает Украине и поддерживает мирных жителей. В этом уверен советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Венгрия стала единственной “проблемной” страной в Европейском Союзе, который ввел санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину.

— Единственная “проблемная” страна в европейской семье, Ласло Кевер, это Венгрия, блокирующая любые реакции на зверства России в Украине. Официальному Будапешту стоит перестать кичиться своей людоедской позицией. Подобные заявления оставят вам не самое лучшее место в учебниках по истории. Но летописи не горят: время всегда показывает, кто есть кто, — считает Подоляк.

По мнению советника главы Офиса президента, Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей, когда Европа помогает и дает патроны для борьбы с полномасштабной российской агрессией.

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— Российские палачи убивают, насилуют и уничтожают города. Президент Владимир Зеленский сражается за свой народ. Европа помогает и дает патроны. Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные пряники. Позор, – убежден Подоляк.

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