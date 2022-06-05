Репутация и санкции: британские юристы стали отказываться работать с россиянами

Июнь, 05 в 16:46

На фоне санкций против РФ, введенных после полномасштабного вторжения в Украину, британские юристы массово отказываются от сотрудничества с россиянами.

Об этом сообщают журналисты издания Financial Times. Они пообщались с профильными работниками нескольких авторитетных компаний.

— Есть признаки того, что юридические фирмы избегают работы с Россией, отчасти по причинам репутации, — пояснил юрист Red Lion Chambers Джонатан Фишер.

Юрист LK Law Адам Гривз заметил, что он и его коллеги из других компаний с опаской относятся к любым клиентам с российским гражданством. Часто безотносительно к тому, грозят ли им санкции или нет.

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Отметим, что до марта 2022 года Высокий суд Лондона имел особую популярность у истцов-россиян: по частоте обращений они уступали только гражданам самой Великобритании.

Теперь, по словам Адама Гривна, все они попытаются переместиться в Сингапур и Дубай.