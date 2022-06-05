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В районе Бундестага есть риск прослушки разведслужбами РФ — глава МВД Германии

Марта Бондаренко, редактор ленты
В районе Бундестага есть риск прослушки разведслужбами РФ — глава МВД Германии
Фото: Pixabay

Федеральное ведомство по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz) выпустило предупреждение для немецких политиков и госслужащих относительно возможных прослушек и опасности несанкционированной утечки данных.

Об этом заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.

Она обвинила Кремль в гибридной войне.

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— Мы защищаем себя и действуем. Именно поэтому мы выслали из российского посольства в Берлине 40 человек, которые, по нашему мнению, имеют отношение к российским спецслужбам, — отметила Фезер.

По ее словам, в Германии очень тщательно следят за тем, какие средства разведки использует российское правительство.

Глава МВД предупредила, что разговоры, которые ведутся посредством обычных телекоммуникационных сетей, не защищены от прослушивания. Есть предположения, что иностранные спецслужбы “прилагают значительные усилия для перехвата и прослушивания телекоммуникационных соединений”, отметила Фезер.

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Отмечается, что на крыше посольства РФ в Германии установлена широкополосная дипольная антенна, которую могут использовать для сбора информации. За ней уже несколько лет ведется наблюдение.

Эксперт Христианско-демократического союза по внутренним делам Штефан Хек потребовал от российского диппредставительства убрать антенну. Но от дипломатов РФ пока никакой реакции и действий.

Напомним, что 4 апреля правительство Германии объявило персонами нон грата 40 российских дипломатов.

Источник: Deutsche Welle
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