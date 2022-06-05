Июнь, 05 в 1:44

Президента Соединенных Штатов Джо Байден и его супруга, первая Леди Джилл Байден, эвакуировали из дома в городке Рехобот-Бич в штате Делавер, где пара проводила выходные.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, эвакуация была проведена в рамках профилактических мер безопасности, в субботу, 5 июня.

Причиной эвакуации стал частный самолет, вошедший в ограниченное воздушное пространство, в зоне которого находился президент.

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— Небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство, все указывает на то, что это произошло ошибочно, и были приняты меры предосторожности, — сообщил он.

По его словам, никакой угрозы президенту или его семье не было.

Чиновник добавил, что Джо и Джилл Байден вернулись в резиденцию, а Белый дом проинформировал журналистов об инциденте почти через час после инцидента.

Впоследствии Секретная служба США подтвердила информацию о самолете, нарушившем ограниченную воздушную зону возле пляжного дома семьи Байдена.

– Сегодня около 13:00 частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство над Рехоботом, штат Делавер, после ошибочного проникновения в зону под охраной. Самолет был немедленно выведен из ограниченного воздушного пространства. Секретная служба США проведет беседу с пилотом, – заявил представитель ведомства Энтони Гульеми.

Ранее Джо Байден рассказал, что США планируют делать и что не собираются делать в Украине.