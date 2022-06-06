Июнь, 06 в 11:15

США и Южная Корея осуществили запуски восьми баллистических ракет в сторону Восточного моря в ответ на ракетные пуски КНДР накануне.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что союзники запустили ракеты тактической ракетной системы класса “земля-земля” (ATACMS) из восточного прибрежного района провинции Канвондо. Первый запуск осуществили в 04.45 утра по местному времени.

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В воскресенье Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности (SRBM) из четырех разных мест в сторону Восточного моря, после военно-морских учений Южной Кореи с участием американского авианосца.

— Совместный запуск Южной Кореей и США ракет класса “земля-земля” продемонстрировал способность и позицию для нанесения немедленных высокоточных ударов по источникам провокаций и их силам управления и поддержки, — говорится в пресс-релизе JCS.

Союзники осудили серию провокаций со стороны КНДР и призывают Северную Корею не создавать напряженности в регионе.

Предполагается, что КНДР произвела пуски различных ракет, в том числе ракеты KN-23, созданной по образцу российского Искандера.

Южная Корея и США провели совместные запуски ракет впервые с 2017 года.

Ранее Северная Корея запустила три баллистических ракеты в море. О запуске сообщили военные Южной Кореи вскоре после того, как президент США Джо Байден завершил визит в Азию.