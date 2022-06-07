Греция передаст Украине около 100 единиц БМП-1, когда получит немецкие Marder

Июнь, 07 в 1:00

Греция передаст Украине около 100 единиц БМП-1, когда в страну доставят обещанные Берлином немецкие боевые машины пехоты Marder. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на спикера греческого правительства.

По уточненной информации, причиной соответствующей позиции является конфликт Греции с Турцией. Анкара претендует на некоторые греческие острова, поэтому Вооруженные силы Греции находятся в состоянии боевой готовности.

В мае Афины уже заявляли, что поставят Украине тяжелое вооружение только при его немедленной замене.

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Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о разговоре с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о возможности такого обмена бронетехникой.

О каких именно немецких БМП говорилось и сколько единиц техники Греция передаст Украине, канцлер тогда не уточнял. На вооружении немецкого Бундесвера находятся БМП Marder и Puma. Иностранные издания сообщают, что в случае с Грецией говорили о поставках именно боевой машины пехоты Marder.