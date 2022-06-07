Июнь, 07 в 16:59

Седьмой пакет санкций Европейского Союза против России должен распространяться на импорт газа из РФ, а также на все российские банки.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

Рау отметил, что важной темой его переговоров с главой МИД Австрии была ситуация в Украине. Польский министр упомянул о шестом пакете санкций против РФ, утвержденном Евросоюзом на прошлой неделе, который предусматривает частичное нефтяное эмбарго.

Сейчас смотрят

По словам Рау, это важный, однако недостаточный шаг в направлении энергонезависимости Европы. Министр добавил, что Польша предлагает распространить седьмой пакет санкций на российские энергоносители и банки.

– Это (шестой пакет санкций, – Ред.) важный шаг по обеспечению независимости Европы от российских энергоресурсов. Однако этого недостаточно. Мы должны начать работу над седьмым пакетом санкций, который должен включать, в частности, полное прекращение импорта российского газа и нефтехимической продукции, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT, — подчеркнул Рау.

Министр напомнил, что Польша с начала развязанной РФ полномасштабной войны непреклонно поддерживает Украину по всем ключевым направлениям ради сохранения территориальной целостности нашего государства, а также в соответствии с интересами Европы и всего трансатлантического сообщества.

Збигнев Рау отметил, что Украина должна занять место в составе Евросоюза.

– Именно поэтому мы ожидаем положительной рекомендации Еврокомиссии относительно предоставления Украине статуса страны-кандидата. Мы надеемся, что на следующем заседании Европейский совет примет положительное решение по этому вопросу, – заявил министр.

На днях заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил, что Евросоюз уже работает над седьмым пакетом санкций против РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, прогнозировал, что седьмой пакет, скорее всего, будет утвержден без газового эмбарго.

3 июня Совет ЕС официально утвердил шестой пакет санкций, в который вошло нефтяное эмбарго, отключение еще нескольких банков от платежной системы SWIFT (в том числе Сбербанка), приостановление вещания российских государственных телеканалов.

Также введены персональные санкции против жены и детей Дмитрия Пескова, любовницы Владимира Путина Алины Кабаевой, российских военнослужащих и других лиц.

Источник: Polskie Radio 24, WNP.PL