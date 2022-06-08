Без перспектив на успех: в суды ЕС поступило около 20 апелляций от олигархов РФ из-за санкций

Июнь, 08 в 20:37

Российские миллиардеры, попавшие под санкции Европейского Союза после полномасштабного вторжения России в Украину, начинают подавать иски в суды.

Агентство Bloomberg отмечает, что в суды ЕС было подано уже около 20 апелляций от российских подсанкционных олигархов и членов их семей.

Среди них бывший главный исполнительный директор Sibur Holding Дмитрий Конов, подавший свою апелляцию в Генеральный суд ЕС в Люксембурге 1 июня. Раньше заявления на обжалование подали Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Михаил Фридман.

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Впрочем, как отмечают юристы в ЕС, перспективы их успеха по этому делу в основном призрачны.

— Перспективы успеха в большинстве дел будут иметь ограниченные шансы на успех, – сказал ирландский судебный адвокат, специализирующийся на праве ЕС Карстен Затшлер.

По его словам, сложным будет даже с утверждением о том, что ЕС слишком расширил свои полномочия, чтобы “заманить в ловушку оппонентов путинского режима”, поскольку “в самой основе решений содержится очень много политических утверждений”.

Чтобы “больно ударить Россию”, ЕС наложил санкции на множество компаний и отдельных лиц. На прошлой неделе ЕС принял шестой пакет санкций, включающий в себя частичный запрет на импорт российской нефти и решение отстранить крупнейший российский банк Сбербанк от международной платежной системы SWIFT. В санкционном списке ЕС сейчас более 1 000 человек, включая Путина и главу российского МИДа Лаврова, а также около 100 фирм.

В то же время, если российские олигархи проиграют в Генеральном суде, то смогут в последний раз обжаловать решение в высшей судебной инстанции ЕС — Суде ЕС.

Но одно дело подать апелляцию, а другое найти юридического представителя. По словам Затшлера, “многие юридические фирмы избегают любых дел, которые связаны любым образом с Россией после ее вторжения в Украину”.

Но россияне находят и здесь лазейки, в частности благодаря правилу cab-rank rule (правило в законодательстве, которое обязывает адвоката брать работу в области, в которой он компетентен, — Ред.), действующее в Британии и Ирландии. И хотя Brexit ограничил права лондонских адвокатов, исторически часто представлявших российских клиентов, такие полномочия перевели на ирландских адвокатов.

Это значит, что они не могут выбирать так же, как другие юридические специалисты, если только у них нет действительного конфликта или слишком много другой работы. Это значит, что они не могут отказаться от дела, если у них нет действительного конфликта с клиентом или слишком много другой работы.