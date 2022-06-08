Июнь, 08 в 18:29

В Анкаре завершились переговоры главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в ходе брифинга 8 июня.

— Внимание было уделено разблокированию украинских портов. Пока из публичной коммуникации речь идет только о том, что договорились договариваться, нет никаких конкретных договоренностей и их не может быть без нас. Турецкая сторона получила информацию от российской, какая их позиция, и теперь мы ожидаем коммуникацию между украинской и турецкой сторонами, чтобы найти точки соприкосновения, – отметил он.

Бондар подчеркнул, что для многих стран мира, в том числе Турции, государств Северной Африки и Латинской Америки, разблокирование украинских портов означало бы независимость от других рынков и снижение цен на хлеб.

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По его словам, Россия пытается продолжить блокировку портов и навязать свои нереальные предложения.

– Я абсолютно уверен, что им это не удастся. Россияне должны отойти, разблокировать эти порты, тогда можно будет говорить о том, что мы можем производить разминирование и разрешить выход кораблей из портов для того, чтобы прежде всего обеспечить себе безопасность и второе – вывозить безопасно зерно, – говорит посол.

Также он предположил, что Россия не заинтересована в том, чтобы выпустить суда с зерном из украинских портов. Бондар уверен, что они хотят продать побольше своей продукции и украсть украинскую на оккупированных территориях.

Дипломат указал на то, что Турция является единственной страной, которой удалось посадить российскую и украинскую стороны за стол переговоров, однако этот процесс остановился.

Он подчеркнул, что непосредственным условием со стороны Киева остается вывод российских войск из украинских территорий.

– Тогда переговоры могут иметь шанс на успех и завершиться подписанием определенного документа. Иначе так называемая теория “мир в обмен на территории” для нас не работает. Турецкая сторона это прекрасно понимает и, конечно, хотя бы пытается выяснять теперь позицию российской стороны и помогать в возобновлении этого диалога, – добавил Бондар.

Отметим, что представителей Украины не приглашали на переговоры Турции и России по поводу обеспечения экспорта украинского зерна из портов в Черном море.