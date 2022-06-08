Июнь, 08 в 18:08

Канада ужесточила санкции против России, запретив предоставлять ряд услуг жителям РФ. Санкции вступили в силу со вторника, 7 июня.

Об этом сообщили на сайте МИД Канады. В перечень вошли 28 услуг, в том числе и те, что касаются химической и нефтегазовой сферы РФ.

— Канада внесла дополнительные поправки в Положение об особых экономических мерах, касающихся России, запрещающих предоставление 28 услуг российской нефтегазовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги, — говорится в сообщении.

Следовательно, всем, кто проживает в Канаде и канадцам за пределами страны, запрещается предоставлять России или гражданам РФ следующие услуги:

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строительные работы;

розничная реализация моторного топлива;

продажа за вознаграждение или на договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов;

услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и сопутствующими товарами;

розничная реализация мазута, газа в баллонах, углей и древесине;

услуги по ремонту предметов личного и домашнего обихода;

другие услуги по предоставлению жилья;

транспортировка нефти и природного газа;

услуги водного транспорта;

грузовые перевозки;

услуги водного транспорта. Услуги буксирования и толкания;

услуги по хранению жидкостей или газов;

услуги по лизингу или аренде машин и оборудования без оператора;

компьютерные и сопутствующие услуги;

услуги в области исследований и разработок;

бухгалтерские, аудиторские и бухгалтерские услуги;

услуги по исследованию рынка и опросу общественного мнения;

консультационные услуги по вопросам управления;

услуги, связанные с консультационными услугами по вопросам управления;

архитектурные услуги;

инженерные услуги;

комплексные инженерные сервисы;

смежные научно-технические консультационные услуги;

услуги по техническим испытаниям и анализу;

рекламные услуги;

услуги, связанные с добычей полезных ископаемых;

услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования;

услуги, относящиеся к распределению энергии;

очищение сточных вод и мусора, санитария и другие услуги по охране окружающей среды.

Напомним, ранее Канада ввела санкции против вероятной любовницы Владимира Путина Алины Кабаевой и еще 21 физического лица и четырех юридических лиц.

Также в санкционном списке оказались дочери основателя Альфа-банка Михаила Фридмана Лариса и Екатерина, семь членов правления ВТБ и три бывших и один действующий член правления российского Сбербанка.