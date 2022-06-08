Канада ужесточила санкции в отношении химической и нефтегазовой сферы РФ
Канада ужесточила санкции против России, запретив предоставлять ряд услуг жителям РФ. Санкции вступили в силу со вторника, 7 июня.
Об этом сообщили на сайте МИД Канады. В перечень вошли 28 услуг, в том числе и те, что касаются химической и нефтегазовой сферы РФ.
— Канада внесла дополнительные поправки в Положение об особых экономических мерах, касающихся России, запрещающих предоставление 28 услуг российской нефтегазовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги, — говорится в сообщении.
Следовательно, всем, кто проживает в Канаде и канадцам за пределами страны, запрещается предоставлять России или гражданам РФ следующие услуги:
- строительные работы;
- розничная реализация моторного топлива;
- продажа за вознаграждение или на договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов;
- услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и сопутствующими товарами;
- розничная реализация мазута, газа в баллонах, углей и древесине;
- услуги по ремонту предметов личного и домашнего обихода;
- другие услуги по предоставлению жилья;
- транспортировка нефти и природного газа;
- услуги водного транспорта;
- грузовые перевозки;
- услуги водного транспорта. Услуги буксирования и толкания;
- услуги по хранению жидкостей или газов;
- услуги по лизингу или аренде машин и оборудования без оператора;
- компьютерные и сопутствующие услуги;
- услуги в области исследований и разработок;
- бухгалтерские, аудиторские и бухгалтерские услуги;
- услуги по исследованию рынка и опросу общественного мнения;
- консультационные услуги по вопросам управления;
- услуги, связанные с консультационными услугами по вопросам управления;
- архитектурные услуги;
- инженерные услуги;
- комплексные инженерные сервисы;
- смежные научно-технические консультационные услуги;
- услуги по техническим испытаниям и анализу;
- рекламные услуги;
- услуги, связанные с добычей полезных ископаемых;
- услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования;
- услуги, относящиеся к распределению энергии;
- очищение сточных вод и мусора, санитария и другие услуги по охране окружающей среды.
Напомним, ранее Канада ввела санкции против вероятной любовницы Владимира Путина Алины Кабаевой и еще 21 физического лица и четырех юридических лиц.
Также в санкционном списке оказались дочери основателя Альфа-банка Михаила Фридмана Лариса и Екатерина, семь членов правления ВТБ и три бывших и один действующий член правления российского Сбербанка.