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Канада ужесточила санкции в отношении химической и нефтегазовой сферы РФ

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Канада
Фото: Depositphotos

Канада ужесточила санкции против России, запретив предоставлять ряд услуг жителям РФ. Санкции вступили в силу со вторника, 7 июня.

Об этом сообщили на сайте МИД Канады. В перечень вошли 28 услуг, в том числе и те, что касаются химической и нефтегазовой сферы РФ.

— Канада внесла дополнительные поправки в Положение об особых экономических мерах, касающихся России, запрещающих предоставление 28 услуг российской нефтегазовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги, — говорится в сообщении.

Следовательно, всем, кто проживает в Канаде и канадцам за пределами страны, запрещается предоставлять России или гражданам РФ следующие услуги:

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  • строительные работы;
  • розничная реализация моторного топлива;
  • продажа за вознаграждение или на договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов;
  • услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и сопутствующими товарами;
  • розничная реализация мазута, газа в баллонах, углей и древесине;
  • услуги по ремонту предметов личного и домашнего обихода;
  • другие услуги по предоставлению жилья;
  • транспортировка нефти и природного газа;
  • услуги водного транспорта;
  • грузовые перевозки;
  • услуги водного транспорта. Услуги буксирования и толкания;
  • услуги по хранению жидкостей или газов;
  • услуги по лизингу или аренде машин и оборудования без оператора;
  • компьютерные и сопутствующие услуги;
  • услуги в области исследований и разработок;
  • бухгалтерские, аудиторские и бухгалтерские услуги;
  • услуги по исследованию рынка и опросу общественного мнения;
  • консультационные услуги по вопросам управления;
  • услуги, связанные с консультационными услугами по вопросам управления;
  • архитектурные услуги;
  • инженерные услуги;
  • комплексные инженерные сервисы;
  • смежные научно-технические консультационные услуги;
  • услуги по техническим испытаниям и анализу;
  • рекламные услуги;
  • услуги, связанные с добычей полезных ископаемых;
  • услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования;
  • услуги, относящиеся к распределению энергии;
  • очищение сточных вод и мусора, санитария и другие услуги по охране окружающей среды.

Напомним, ранее Канада ввела санкции против вероятной любовницы Владимира Путина Алины Кабаевой и еще 21 физического лица и четырех юридических лиц.

Также в санкционном списке оказались дочери основателя Альфа-банка Михаила Фридмана Лариса и Екатерина, семь членов правления ВТБ и три бывших и один действующий член правления российского Сбербанка.

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